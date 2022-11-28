Результаты всех матчей НБА 28 ноября, турнирная таблица

28 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Индиана Пэйсерс» – 114:100

«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» – 98:106

«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 130:121

«Нью-Йорк Никс» – «Мемфис Гриззлиз» – 123:127

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» – 94:102

«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» – 103:133

«Милуоки Бакс» – «Даллас Маверикс» – 124:115



В последнем матче самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 11 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американец Грейсон Аллен, который набрал 25 очков, сделал два подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету 27 очков, пять подборов и 12 передач. Также стоит отметить 26-го номера американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 22 очка, сделал три подбора и две передачи.