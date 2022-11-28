Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Просто смешно. Четвёртый сомнительный технический». Грин раскритиковал работу судей

«Просто смешно. Четвёртый сомнительный технический». Грин раскритиковал работу судей
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу технического фола, который он получил за празднование в матче с «Миннесотой Тимебрвулвз» (137:114).

«Это безумие. В этом году я получил, наверное, четыре сомнительных технических фола. Судьи сказали мне, что я вышел слишком далеко со скамейки, но ведь я был в углу площадки. Так что я не знаю. Но это какой-то отстой.

Твои товарищи по команде делают результат, при этом я своими действиями никак не повлиял на тех, кто находился на площадке в этот момент. Рядом никого не было. Так что это отстой. И это пойдёт в зачёт всех моих технических по сезону? Просто смешно», — приводит слова Грина ESPN.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022