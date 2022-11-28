«Просто смешно. Четвёртый сомнительный технический». Грин раскритиковал работу судей

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу технического фола, который он получил за празднование в матче с «Миннесотой Тимебрвулвз» (137:114).

«Это безумие. В этом году я получил, наверное, четыре сомнительных технических фола. Судьи сказали мне, что я вышел слишком далеко со скамейки, но ведь я был в углу площадки. Так что я не знаю. Но это какой-то отстой.

Твои товарищи по команде делают результат, при этом я своими действиями никак не повлиял на тех, кто находился на площадке в этот момент. Рядом никого не было. Так что это отстой. И это пойдёт в зачёт всех моих технических по сезону? Просто смешно», — приводит слова Грина ESPN.

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