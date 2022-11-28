В посольстве США рассказали, в каком состоянии находится Грайнер в российской тюрьме

Временный поверенный в делах США в РФ Элизабет Руд рассказала о состоянии американской баскетболистки Бриттни Грайнер в российской колонии.

«Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в её сложных обстоятельствах», — приводит слова Руд «РИА Новости Спорт».

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. По итогам апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. В начале ноября баскетболистка покинула стены подмосковного следственного изолятора.



Бриттни была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: