Дончич назвал лучшего игрока НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является лучшим игроком лиги прямо сейчас.

«Трудно играть против такого парня, как Яннис Адетокунбо. Он лучший игрок в НБА прямо сейчас. Его почти невозможно остановить. Очень весело смотреть на его игру, но не так весело играть против него.

Он становится лучше каждый день. Он очень много работает, это видно. Он работает над всем. Он работает над своим броском, и он стал лучше во многих других вещах», — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.