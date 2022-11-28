Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич назвал лучшего игрока НБА

Дончич назвал лучшего игрока НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является лучшим игроком лиги прямо сейчас.

«Трудно играть против такого парня, как Яннис Адетокунбо. Он лучший игрок в НБА прямо сейчас. Его почти невозможно остановить. Очень весело смотреть на его игру, но не так весело играть против него.

Он становится лучше каждый день. Он очень много работает, это видно. Он работает над всем. Он работает над своим броском, и он стал лучше во многих других вещах», — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022