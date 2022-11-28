Гарнетт считает, что «Бруклин» должен подписать контракт с Дуайтом Ховардом

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что «Бруклин Нетс» должен подписать контракт с центровым Дуайтом Ховардом.

«На мой взгляд, им необходимо такое усиление. Дуайт доминирует на Тайване. Для меня стало открытием, что он умеет бросать с дистанции. Он в хорошей форме. Я видел, как он играет», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.



За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.



Напомним, недавно Ховард перешёл в команду «Таоюань Леопардс», выступающую в чемпионате Тайваня.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье: