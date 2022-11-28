Гарнетт считает, что «Бруклин» должен подписать контракт с Дуайтом Ховардом

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что «Бруклин Нетс» должен подписать контракт с центровым Дуайтом Ховардом.
«На мой взгляд, им необходимо такое усиление. Дуайт доминирует на Тайване. Для меня стало открытием, что он умеет бросать с дистанции. Он в хорошей форме. Я видел, как он играет», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.
За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.
Напомним, недавно Ховард перешёл в команду «Таоюань Леопардс», выступающую в чемпионате Тайваня.
Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье:
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