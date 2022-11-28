Леброн стал первым игроком в НБА, набравшим 45 000 очков по сумме чемпионата и плей-офф

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс установил очередной рекорд лиги.

В матче с «Сан-Антонио Спёрс», который состоялся вчера, 27 ноября, Джеймс набрал 39 очков и преодолел рубеж в 45 тысяч очков по сумме регулярного чемпионата и плей-офф. Теперь на счету звёздного форварда «Лейкерс» 45 002 очка. Это лучший результат в истории НБА.

Второе место по этому показателю занимает ещё один американец – легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (44 149 очков).

Напомним, «Лейкерс» победили «Сан-Антонио» со счётом 143:138. Свой следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт 29 ноября и встретится с «Индианой Пэйсерс».

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