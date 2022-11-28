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«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» оказался сильнее саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 23 очка. 19 баллов на счету Захара Ведищева. 11 очков набрал Андрей Мартюк.

В составе «Автодора» 19 очков набрал Данило Николич. 11 баллов на счету Брэндона Гарретта.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 3 декабря в Краснодаре. Соперниками железнодорожников будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским МБА. Встреча состоится также 3 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
28 ноября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
89 : 76
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 23, Ведищев - 19, Мартюк - 11, Уиллис - 8, Квитковских - 7, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Щербенев - 5, Паунич - 4, Емченко, Сычков
Автодор: Николич - 19, Гаррет - 11, Загорац - 10, Минченко - 10, Ньюмэн - 8, Ботрайт - 6, Михайловский - 6, Джонс - 4, Пранаускис - 2, Иванов, Колесников, Печкин
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