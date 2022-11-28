«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» оказался сильнее саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:76.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 23 очка. 19 баллов на счету Захара Ведищева. 11 очков набрал Андрей Мартюк.



В составе «Автодора» 19 очков набрал Данило Николич. 11 баллов на счету Брэндона Гарретта.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 3 декабря в Краснодаре. Соперниками железнодорожников будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским МБА. Встреча состоится также 3 декабря.