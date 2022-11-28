ЦСКА разгромил «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА разгромил пермскую «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 109:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 передач. 17 баллов набрал также Ливио Жан-Шарль. 15 баллов на счету Николы Милутинова.



В составе «Пармы-Пари» 17 очков набрал Брайон Аллен. 11 баллов на счету Джастина Роберсона.



Следующий матч ЦСКА проведёт 5 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с «Самарой». Встреча состоится 2 декабря.