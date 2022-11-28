ЦСКА разгромил «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА разгромил пермскую «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 109:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 передач. 17 баллов набрал также Ливио Жан-Шарль. 15 баллов на счету Николы Милутинова.
В составе «Пармы-Пари» 17 очков набрал Брайон Аллен. 11 баллов на счету Джастина Роберсона.
Следующий матч ЦСКА проведёт 5 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с «Самарой». Встреча состоится 2 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
28 ноября 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
109 : 71
Парма-Пари
Пермь, Россия
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Швед - 17, Милутинов - 15, Руженцев - 14, Ухов - 12, Уэйр - 10, Давидовац - 8, Мур - 8, Астапкович - 6, Карпенко - 2, Комолов, Курбанов
Парма-Пари: Аллен - 17, Роберсон - 11, Походяев - 10, Платунов - 8, Попов - 7, Диме - 6, Антипов - 5, Перевалов - 5, Джеймс - 2, Будин, Куров
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