45 очков Кевина Дюранта позволили «Бруклину» переиграть «Орландо»
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:102.
Самым результативным игроком у «Бруклина» стал американец Кевин Дюрант, набравший 45 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 20 очков, только два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 24 очка, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить 10-го номера форварда из Судана Бола Бола, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего две передачи.
Это вторая победа подряд дляхозяев.
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Дюрант - 45, Ирвинг - 20, Клэкстон - 17, Харрис - 17, О'Нил - 5, Карри - 3, Томас - 2, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Моррис, Самнер, Симмонс, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Бол - 24, Вагнер - 21, Харрис - 19, Харрис - 4, Скофилд - 3, Хьюстан - 3, Вагнер - 2, Хэмптон - 2, Айзек, Бамба, Картер, Океке, Росс, Саггс, Фульц, Энтони
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27
-
15:32
-
14:51
-
14:03
-
13:17
-
12:53
-
12:03
-
11:53
-
10:10
-
10:01
-
09:55
-
08:00
-
06:31
-
02:42
- 27 ноября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:42
-
21:31
-
20:18
-
19:59
-
19:32
-
18:57
Партнерский контент