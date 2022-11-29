45 очков Кевина Дюранта позволили «Бруклину» переиграть «Орландо»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:102.



Самым результативным игроком у «Бруклина» стал американец Кевин Дюрант, набравший 45 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 20 очков, только два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 24 очка, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить 10-го номера форварда из Судана Бола Бола, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего две передачи.

Это вторая победа подряд дляхозяев.