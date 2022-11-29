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45 очков Кевина Дюранта позволили «Бруклину» переиграть «Орландо»

45 очков Кевина Дюранта позволили «Бруклину» переиграть «Орландо»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:102.

Самым результативным игроком у «Бруклина» стал американец Кевин Дюрант, набравший 45 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 20 очков, только два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 24 очка, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить 10-го номера форварда из Судана Бола Бола, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего две передачи.

Это вторая победа подряд дляхозяев.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Дюрант - 45, Ирвинг - 20, Клэкстон - 17, Харрис - 17, О'Нил - 5, Карри - 3, Томас - 2, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Моррис, Самнер, Симмонс, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Бол - 24, Вагнер - 21, Харрис - 19, Харрис - 4, Скофилд - 3, Хьюстан - 3, Вагнер - 2, Хэмптон - 2, Айзек, Бамба, Картер, Океке, Росс, Саггс, Фульц, Энтони
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