Леброн прокомментировал баззер-биттер, забитый Халибёртоном через него

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения в матче с «Индианой Пэйсерс» (115:116).

Напомним, «Лейкерс» растранжирили преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, принёсший победу гостям.

«Для того чтобы проиграть такую игру, всё должно пойти не так. Нужно отдать должное «Индиане». Они продолжали бороться. Они продолжали давить.

Баззер-биттер «Индианы»? Мы изначально неправильно расположились в том эпизоде, поэтому они получили шанс на открытый бросок с трёхочковой линии. Игроки НБА забрасывают такие мячи. Отдаю ему должное», — приводит слова Леброна ESPN.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: