Шакил О'Нил рассказал, как обрадовал незнакомого ребёнка дорогим подарком

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил рассказал о случае, который произошёл с ним недавно в одном из магазинов. Он услышал, как мать сказала своему сыну, что не может позволить себе купить ноутбук стоимостью $ 1700, после чего подошёл к ребёнку и спросил о его успеваемости в школе.
Получив положительный ответ, Шак продолжил беседу с ребёнком.
«Я сказал: «Спроси свою маму, можешь ли ты принять подарок от незнакомца». После этого он вернулся с мамой, она сказала ему, что не стоит этого делать, однако я настоял: «Ничего страшного, я куплю тебе ноутбук». Я объяснил ребёнку, что в будущем не стоит принимать подарки от незнакомцев, но я крутой дядя Шак и обрадую тебя ноутбуком, однако больше не позволяй незнакомцам подходить и покупать тебе вещи. Среди них есть много плохих людей», — сказал О’Нил в интервью The Athletic.
Шакил О’Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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