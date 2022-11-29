«Это абсолютно недопустимо!» Главный тренер «Минска» — после поражения УНИКСу

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о разгромном поражении казанскому УНИКСу (53:102) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Наставник предположил, что первая победа команды в сезоне, которая состоялась в прошлом туре над «Енисеем», могла повлиять на настрой игроков в сегодняшней встрече.

«Поздравляю УНИКС с победой! Спорт – отличная имитация реальной жизни, а баскетбол, на мой взгляд, лучшая игра. В Минске мы бросили вызов очень хорошей команде. Было приятно видеть, как этот вызов сегодня приняли хозяева. Думаю, тренер соперников может гордиться своими парнями. Они показали свой уровень, обозначили себя и своё место в лиге.

В свою очередь, мы, возможно, не сумели проанализировать и подготовить себя к такому давлению и качеству игры. Мне очень обидно осознавать, что одна победа в предыдущем туре над «Енисеем» так легко выбила нас из фокуса и командного баскетбола. Это абсолютно недопустимо! Мне остаётся только извиниться перед болельщиками за такую игру. Желаю УНИКСу дальнейших успехов в сезоне», — цитирует Вергуна пресс-служба лиги.