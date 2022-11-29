Названы сроки возвращения в строй травмированного Карла-Энтони Таунса

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс пропустит не менее одного месяца из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
«Карл-Энтони Таунс пропустит от четырёх до шести недель из-за растяжения правой икроножной мышцы. Во вторник Таунс прошёл обследование, и ожидается, что он полностью восстановится и вернётся в строй где-то в январе», — написал Войнаровски.
Напомним, Таунс получил травму в матче с «Вашингтон Уизардс» и покинул паркет с помощью партнёров по команде и персонала.
На данный момент Карл-Энтони является вторым по результативности игроком своей команды (в среднем 20,8 очка за матч), уступая лишь Энтони Эдвардсу.
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