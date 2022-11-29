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Наставник «Бруклина» объяснил травмы Бена Симмонса на старте сезона

Наставник «Бруклина» объяснил травмы Бена Симмонса на старте сезона
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон объяснил, почему Бен Симмонс склонен к травмам в начале этого сезона. Разыгрывающий пропустил из-за повреждения уже шесть игр, во встрече с «Орландо Мэджик» (109:102) он вновь почувствовал дискомфорт в левом колене и досрочно покинул паркет во второй четверти.

«Я не думаю, что последняя травма Бена связана с операцией на спине, которую он перенёс летом. Это прежде всего связано с большим количеством игр. Он давно не играл так много матчей с высокой интенсивностью. Мы говорили об этом в команде, нас предупреждали, что может сказаться накопительный эффект. Бен активно провёл на площадке достаточно много минут», — приводит слова Вона ESPN AR.

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