36 очков Рэндла помогли «Нью-Йорк Никс» обыграть «Детройт Пистонс»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:110.



Самым результативным игроком у «Никс» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 36 очков, сделавший 7 подборов и 5 передач. Также стоит отметить канадского лёгкого форварда Ар Джея Баррретта, который набрал 16 очков, сделал 4 подбора и одну передачу. Самым результативным у хозяев оказался центровой Айзея Стюарт. На его счету 19 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить Марвина Багли (13 очков, 7 подборов и 2 передачи).



Напомним, в следующем матче «Нью-Йорк Никс» примет в родных стенах «Милуоки Бакс», а «Детройт Пистонс» также дома сыграет с «Даллас Маверикс».