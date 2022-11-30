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36 очков Рэндла помогли «Нью-Йорк Никс» обыграть «Детройт Пистонс»

36 очков Рэндла помогли «Нью-Йорк Никс» обыграть «Детройт Пистонс»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:110.

Самым результативным игроком у «Никс» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 36 очков, сделавший 7 подборов и 5 передач. Также стоит отметить канадского лёгкого форварда Ар Джея Баррретта, который набрал 16 очков, сделал 4 подбора и одну передачу. Самым результативным у хозяев оказался центровой Айзея Стюарт. На его счету 19 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить Марвина Багли (13 очков, 7 подборов и 2 передачи).

Напомним, в следующем матче «Нью-Йорк Никс» примет в родных стенах «Милуоки Бакс», а «Детройт Пистонс» также дома сыграет с «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 140
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Стюарт - 19, Багли III - 13, Богданович - 13, Дюрен - 12, Бей - 11, Джозеф - 11, Хейз - 11, Диалло - 9, Ливерс - 6, Нокс - 5, Айви, Бейхайм, Бёркс, Каннингем, Ки, Макгрудер, Ноэль
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 36, Барретт - 16, Брансон - 16, Гримс - 16, Куикли - 15, Топпин - 8, Хартенштайн - 8, Реддиш - 6, Робинсон - 6, Симс - 6, Роуз - 5, Макбрайд - 2, Арчидиаконоу, Килс, Михайлюк, Фурнье
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