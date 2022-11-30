Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 30 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 30 ноября, турнирная таблица
Комментарии

30 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» – 110:140
«Даллас Маверикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:113
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 112:118

В самом результативном матче самым полезным игроком у «Никс» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 36 очков, сделавший 7 подборов и 5 передач. Также стоит отметить канадского лёгкого форварда Ар Джея Баррретта, который набрал 16 очков, сделал 4 подбора и одну передачу. Самым результативным у хозяев оказался центровой Айзея Стюарт. На его счету 19 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить Марвина Багли (13 очков, 7 подборов и 2 передачи).

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022