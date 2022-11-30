Результаты всех матчей НБА 30 ноября, турнирная таблица

30 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» – 110:140
«Даллас Маверикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:113
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 112:118
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Никс» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 36 очков, сделавший 7 подборов и 5 передач. Также стоит отметить канадского лёгкого форварда Ар Джея Баррретта, который набрал 16 очков, сделал 4 подбора и одну передачу. Самым результативным у хозяев оказался центровой Айзея Стюарт. На его счету 19 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить Марвина Багли (13 очков, 7 подборов и 2 передачи).
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