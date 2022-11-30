В МБА рассказали о поисках новых игроков после травмы одного из лидеров команды

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о том, что команда находится в поиске новых игроков после травмы основного разыгрывающего Александра Хоменко.

«Летом комплектовали состав исходя из того, что на каждой позиции должно быть 3-4 игрока. Конкуренция на позиции первого номера была очень высокой. Хоменко, Коновалов, Касаткин — наша задняя линяя показала свою конкурентоспособность в матчах Единой лиги ВТБ. Сейчас экстренно заменили травмированных разыгрывающих. Воронов, Якушин и местами Лопатин помогают с организацией атаки. Из молодежной команды был приглашен Егор Покинко. Несмотря на трудности, таким составом смогли добиться важной с турнирной точки зрения победы над «Самарой». Не буду скрывать — изучаем рынок. В первую очередь будем искать такого игрока, который бы полностью подходил нашей философии и позволил сохранить заданный по ходу сезона уровень», — приводит слова Кочаряна Telegram-канал «Перехват».