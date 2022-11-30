Наставник «Лейкерс»: Уэстбрук — настоящий профессионал

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

«Могу сказать вам следующее. Расс — настоящий профессионал. Он пришёл на работу, как и все наши игроки. Все ребята справляются со своими задачами, и я вижу, что они добиваются большого успеха. Он не должен переживать из-за разговоров вокруг него.

Когда ты не носишь это на рукаве, не переживаешь из-за этого, а просто делаешь свою работу и делаешь то, что нужно. Но я могу сказать следующее. Мы в полном восторге от того, как прогрессирует наша нынешняя команда, мы рады успехам, которых мы добились здесь недавно, и мы просто надеемся развить их с ребятами, сидящими в этой раздевалке», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: