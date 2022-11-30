Дончич иронично ответил, почему «Даллас» не может играть быстрее

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Лука Дончич шуточно ответил на вопрос телеэксперта Чарльза Баркли, почему его команда не способна играть быстрее.
Баркли – после игры «Маверикс» – «Уорриорз»: «Мне кажется, что вам следует играть в более быстром темпе. Вы бегаете по корту, чтобы затем ты сыграл один на один. Не кажется ли, парни, что вам следует играть гораздо быстрее?»
Дончич: «Да, мы должны, но, вы знаете, я медленный. И это, вероятно, причина, почему мы играем медленнее. Но вы правы, нам стоит давать больше инициативы нашим атлетам и играть быстрее».
Ранее в интервью Дончич прокомментировал свой трипл-дабл в игре с «Уорриорз», ставший для него двадцатым в карьере.
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