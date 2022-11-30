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Дончич иронично ответил, почему «Даллас» не может играть быстрее

Дончич иронично ответил, почему «Даллас» не может играть быстрее
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Лука Дончич шуточно ответил на вопрос телеэксперта Чарльза Баркли, почему его команда не способна играть быстрее.

Баркли – после игры «Маверикс» – «Уорриорз»: «Мне кажется, что вам следует играть в более быстром темпе. Вы бегаете по корту, чтобы затем ты сыграл один на один. Не кажется ли, парни, что вам следует играть гораздо быстрее?»

Дончич: «Да, мы должны, но, вы знаете, я медленный. И это, вероятно, причина, почему мы играем медленнее. Но вы правы, нам стоит давать больше инициативы нашим атлетам и играть быстрее».

Ранее в интервью Дончич прокомментировал свой трипл-дабл в игре с «Уорриорз», ставший для него двадцатым в карьере.

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