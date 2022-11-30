Лука Дончич отреагировал на свой трипл-дабл в матче с «Уорриорз»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал своё выступление и победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113). Напомним, Дончич сделал трипл-дабл, набрав 41 очко, совершив 12 подборов и отдав 12 результативных передач.
«Я просто играл, отдавая всё, что было в моих силах. Признаюсь, я очень устал в концовке, но у нас была высокая мотивация. Полагаю, мы заслужили эту победу. Определённо она была нам нужна», — сказал Дончич после матча.
Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Новость по темеДжейсон Кидд — о трипл-дабле Дончича: это уже становится скучным
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