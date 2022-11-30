«Давай сыграем в гольф». Баркли обратился к Джордану, с которым не общался 10 лет

Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Чарльз Баркли обратился к бывшему товарищу и легенде лиги Майклу Джордану, с которым он не общался около 10 лет из-за конфликта.
«Это крайне неприятная ситуация для нас обоих. Но, и это имеет приоритетное значение, я должен делать свою работу. Я не могу критиковать тренеров, менеджеров и пропускать Майкла, потому что он мой лучший друг. Не могу.
Я сказал, что не уверен в том, что Майкл окружил себя лучшими людьми. И я сказал, что переживаю из-за его успеха… Когда вы – звезда, особенно такая как он, каждый будет говорить вам то, что вы хотите услышать. У меня не было проблем, чтобы сказать это, потому что это правда. Он позвонил мне, и это не было приятное общение. И с тех пор мы не разговаривали.
Что бы я сказал ему при встрече? Я бы сказал, что поступил так, как считаю. И мне жаль, что он обиделся. Давай забудем эту фигню, сыграем в гольф и повеселимся», – сказал Баркли в интервью журналистке Тэйлор Рукс.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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