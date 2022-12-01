«Бруклин» лишился Бена Симмонса из-за травмы

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс получил травму, сообщает ESPN. Как информирует источник, Симмонс получил растяжение верхней части икроножной мышцы.



Симмонс пропустит следующие три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, после чего его ждёт повторное обследование.



В нынешнем сезоне Симмонс уже пропустил шесть матчей из-за травмы колена. В 17 проведённых матчах Симмонс в среднем набирал 8,4 очка, отдавал 5,8 результативной передачи и совершал 6,6 подбора.



Ранее Симмонс опроверг слухи, что он боится активно действовать в атаке и зарабатывать на себе фолы. До этого неоднократно появлялась информация от экспертов, считающих, что игрок намеренно избегает возможности встать на линию штрафных бросков.

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