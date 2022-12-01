47 очков Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Майами»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:121.
Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 47 очков и совершивший 11 подборов и три передачи. Таким образом, американец оформил дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить Джейлена Брауна, который набрал 26 очков, сделал 7 подборов и пять передач. В составе «Хит» самым результативным стал американский центровой Эдрис Адебайо – 23 очка, шесть подборов и пять передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда из США Макса Струса (23 очка, 1 подбор и 2 передачи).
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
134 : 121
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 49, Браун - 26, Брогдон - 21, Уайт - 15, Смарт - 10, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Уильямс - 3, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Уильямс, Хозер
Майами Хит: Адебайо - 23, Страс - 23, Хироу - 22, Хайсмит - 16, Лоури - 14, Винсент - 10, Мартин - 10, Робинсон - 3, Батлер, Дедмон, Йович, Кэйн, Оладипо, Смит, Хаслем, Юртсевен
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