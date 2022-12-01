47 очков Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Майами»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:121.



Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 47 очков и совершивший 11 подборов и три передачи. Таким образом, американец оформил дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить Джейлена Брауна, который набрал 26 очков, сделал 7 подборов и пять передач. В составе «Хит» самым результативным стал американский центровой Эдрис Адебайо – 23 очка, шесть подборов и пять передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда из США Макса Струса (23 очка, 1 подбор и 2 передачи).