Результаты всех матчей НБА 1 декабря, турнирная таблица

1 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Кливленд Кавальерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 113:85
«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 108:125
«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 134:121
«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 113:107
«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 103:109
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Торонто Рэпторс» – 126:108
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 119:111
«Миннесота Тимбервулвз» – «Мемфис Гриззлиз» – 100:101
«Финикс Санз» – «Чикаго Буллз» – 132:113
«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 125:112
«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 120:100
«Сакраменто Кингз» – «Индиана Пэйсерс» – 137:114
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 128:109
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