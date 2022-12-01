Результаты всех матчей НБА 1 декабря, турнирная таблица

1 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Кливленд Кавальерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 113:85

«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 108:125

«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 134:121

«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 113:107

«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 103:109

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Торонто Рэпторс» – 126:108

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 119:111

«Миннесота Тимбервулвз» – «Мемфис Гриззлиз» – 100:101

«Финикс Санз» – «Чикаго Буллз» – 132:113

«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 125:112

«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 120:100

«Сакраменто Кингз» – «Индиана Пэйсерс» – 137:114

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 128:109