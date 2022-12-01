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Стало известно, когда Миддлтон сможет впервые выйти на площадку в нынешнем сезоне

Стало известно, когда Миддлтон сможет впервые выйти на площадку в нынешнем сезоне
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Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон сможет провести свой первый матч в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 2 декабря в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Шэмс Чарания в социальных сетях.

Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с «Чикаго Буллз» 20 апреля. Ожидалось, что форвард будет отсутствовать всего две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф. В межсезонье Миддлтон перенёс операцию на запястье.

В предыдущем сезоне регулярного чемпионата НБА Миддлтон принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.

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