Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на вопрос по поводу лучшего дуэта в НБА, прокомментировав мнение некоторых специалистов, что парой лучших является он вместе с Джейленом Брауном.
«Хороший вопрос. Я верю в этого парня, в его способности и в то, что он может сделать. И мы, очевидно, показали, что можем играть вместе на высоком уровне и добиваться отличных результатов. Думаю, на этот вопрос можно ответить положительно. Но решать вам, ребята. Мы никогда не говорим об этом. Мы хотим быть лучшей командой и желаем выиграть чемпионат. А если ещё будем и лучшим дуэтом, то будем не против», – сказал Тейтум на пресс-конференции.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Ранее эксперт Кендрик Перкинс назвал Тейтума и Брауна лучшим дуэтом НБА на данный момент.
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