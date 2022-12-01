Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на вопрос по поводу лучшего дуэта в НБА, прокомментировав мнение некоторых специалистов, что парой лучших является он вместе с Джейленом Брауном.



«Хороший вопрос. Я верю в этого парня, в его способности и в то, что он может сделать. И мы, очевидно, показали, что можем играть вместе на высоком уровне и добиваться отличных результатов. Думаю, на этот вопрос можно ответить положительно. Но решать вам, ребята. Мы никогда не говорим об этом. Мы хотим быть лучшей командой и желаем выиграть чемпионат. А если ещё будем и лучшим дуэтом, то будем не против», – сказал Тейтум на пресс-конференции.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее эксперт Кендрик Перкинс назвал Тейтума и Брауна лучшим дуэтом НБА на данный момент.