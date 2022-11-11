Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт в НБА на данный момент

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что лёгкие форварды «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун являются лучшим дуэтом в Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.



«В настоящий момент я останавливаю свой выбор на Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне. Прямо сейчас мне кажется, что они составляют лучший дуэт в НБА», — сказал Перкинс в передаче на NBCSCeltics.



«Бостон» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Селтикс» одержали восемь побед и потерпели три поражения. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (10-1).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее Перкинс поделился мыслями о шансах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса стать чемпионами на фоне неудачного старта «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне.