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Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт в НБА на данный момент

Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт в НБА на данный момент
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что лёгкие форварды «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун являются лучшим дуэтом в Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

«В настоящий момент я останавливаю свой выбор на Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне. Прямо сейчас мне кажется, что они составляют лучший дуэт в НБА», — сказал Перкинс в передаче на NBCSCeltics.

«Бостон» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Селтикс» одержали восемь побед и потерпели три поражения. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (10-1).

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Ранее Перкинс поделился мыслями о шансах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса стать чемпионами на фоне неудачного старта «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне.

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