Результаты всех матчей Евролиги 1 декабря, турнирная таблица

Завершились 5 матчей 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» добыла победу в противостоянии с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине и закончилась со счётом 88:86.



В другом матче встречались «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос». Команды играли в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум». Победу со счётом 82:71 одержали хозяева паркета.



В третьем матче игрового дня французский клуб АСВЕЛ принимал «Монако». Матч проходил в упорной борьбе и завершился в пользу баскетболистов «Монако» — 84:75.



В заключительных матчах игрового дня встречались «Баскония» и «Милан», а также «Партизан» и «Валенсия». Победы в этих матчах одержали «Баскония» (78:62) и «Валенсия» (100:96 после двух овертаймов), соответственно.