Результаты всех матчей Евролиги 1 декабря, турнирная таблица
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Завершились 5 матчей 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» добыла победу в противостоянии с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине и закончилась со счётом 88:86.
В другом матче встречались «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос». Команды играли в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум». Победу со счётом 82:71 одержали хозяева паркета.
В третьем матче игрового дня французский клуб АСВЕЛ принимал «Монако». Матч проходил в упорной борьбе и завершился в пользу баскетболистов «Монако» — 84:75.
В заключительных матчах игрового дня встречались «Баскония» и «Милан», а также «Партизан» и «Валенсия». Победы в этих матчах одержали «Баскония» (78:62) и «Валенсия» (100:96 после двух овертаймов), соответственно.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
86 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Блатт - 17, Смит - 15, Тиман - 12, Ло - 9, Кумадже - 8, Сикма - 8, Зусман - 5, Олинде - 4, Ветцель - 2, Делов - 2, Ламмерс - 2, Прочида - 2
Барселона: Миротич - 19, Лапровиттола - 16, Хиггинс - 15, Саторански - 11, Тоби - 11, Калинич - 7, Веселы - 6, Йокубайтис - 2, Да Силва - 1, Курич, Ннаджи, Паули
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 71
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Клайберн - 24, Бьёбуа - 19, Мицич - 18, Брайант - 5, Пляйсс - 5, Жижич - 4, Полонара - 4, Тейлор - 3, Гази, Данстон, Ильясоглу
Олимпиакос: Везенков - 18, Ларенцакис - 13, Слукас - 12, Фалль - 12, Маккиссик - 5, Уолкап - 5, Боломбой - 3, Питерс - 3, Блэк, Канаан, Лунцис, Папаниколау
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
75 : 84
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Лайти - 13, Обасоан - 13, Мэтьюс - 11, Нуа - 9, Джексон-Картрайт - 8, Пон - 6, Тайус - 6, Кауди - 3, Рисашер - 3, де Коло - 2, Фалл - 1, Дьо
Монако: Джеймс - 17, Мотеюнас - 17, Лойд - 11, Блоссомгейм - 8, Браун - 8, Диалло - 8, Холл - 7, Окобо - 5, Морман - 3, Макунду, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 62
Олимпия Милан
Милан, Италия
Баскония: Томпсон - 15, Хоммс - 11, Хенри - 9, Ховард - 9, Котсар - 7, Гедрайтис - 6, Маринкович - 6, Костелло - 5, Эноч - 4, Диес - 3, Куруц - 3, Райэсте
Олимпия Милан: Дэвис - 23, Холл - 14, Мелли - 7, Бальдассо - 6, Фойгтман - 4, Альвити - 2, Бэрон - 2, Луваву-Кабарро - 2, Хайнс - 2, Билига, Митру-Лонг, Риччи, Томас
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
96 : 100
ОТ
Валенсия
Валенсия, Испания
Партизан: Лессор - 22, Пантер - 19, Нанналли - 15, Мадар - 13, Ледей - 12, Экзам - 9, Папапетру - 4, Анджушич - 2, Бродзянски, Вукчевич, Глас, Трифунович
Валенсия: Риверо - 22, Уэбб III - 18, Лопес-Аростеги - 17, Харпер - 14, Клавер - 9, Дублевич - 8, Прадилья - 6, Радебо - 4, Джонс - 2, Александер, Пуэрто, Феррандо
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