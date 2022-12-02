Мэтт Райан выступил с заявлением на фоне информации о его отчислении из «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Райан обратился к команде на фоне появившейся информации о его уходе из клуба.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Шамс Чарания сообщил, что «Лейкерс» планируют в ближайшее время отчислить Райана, однако официального заявления калифорнийского клуба по этому поводу на данный момент нет.

«У меня нет ничего, кроме слов благодарности городу Лос-Анджелесу и клубу «Лейкерс»! Любая возможность играть в НБА, а тем более за эту франшизу, является чем-то особенным. Спасибо вам за это. Теперь я с нетерпением жду, что будет дальше!» — написал Райан в своих социальных сетях.

Мэтт в этом сезоне принял участие в 12 матчах, набирая в среднем за игру 3,9 очка. В матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» он отметился победным броском из-за дуги.

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