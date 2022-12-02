Агент Кампаццо считает, что Факундо может вернуться в «Реал»

Клаудио Вильянуэва, агент аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо, высказался о вариантах продолжения карьеры своего клиента.



«В мире не так много команд, которые могут подписать Факундо. Я уверен, что он получит хорошее предложение из европейской команды, где он и должен сейчас продолжать своё развитие. Первым на ум приходит «Реал». Думаю, мадридскому клубу это может быть интересно, у меня отличные отношения с Чусом Матео. Я постоянно общаюсь с ним на протяжении всей нашей дружбы длиной в 25 лет, так что я знаю, что он думает. Но у «Реала» сейчас отличный состав игроков, да и финансовый аспект очень важен», — приводит слова Вильянуэвы BasketNews.



Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа».