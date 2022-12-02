Чемпион НБА-2008: Тейтум лучше Дюранта на сегодняшний день

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сравнил форварда команды Джейсона Тейтума со звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
«После прошлогоднего плей-офф Джейсон Тейтум превзошёл Дюранта, если мы говорим о том, кто из них лучше в НБА прямо сейчас. И я говорил об этом уже в прошлом сезоне. Я бы сравнил его игру против Дюранта с передачей знамени. Я вовсе не преуменьшаю значимость Кевина, он всё ещё один из лучших баскетболистов, но сейчас Тейтум его превосходит», — написал Пирс на своей странице в социальной сети.
В нынешнем сезоне Тейтум принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, в которых набирал 31,6 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 4,5 передачи в среднем за игру.
У Дюранта в 23 играх 30,4 очка в среднем, 6,5 подбора и 5,3 результативные передачи.
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