«Самара» обыграла «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

«Самара» из одноимённого города обыграла пермскую «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:81.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 22 очка. 16 баллов на счету Кей Си Риверса. 13 баллов набрал Джордан Теодор.



В составе «Пармы-Пари» 26 очков набрал Джастин Роберсон. 14 баллов на счету Александра Платунова.



Следующий матч «Самара» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками самарского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча состоится 8 декабря.