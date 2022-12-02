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«Самара» обыграла «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» из одноимённого города обыграла пермскую «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:81.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 22 очка. 16 баллов на счету Кей Си Риверса. 13 баллов набрал Джордан Теодор.

В составе «Пармы-Пари» 26 очков набрал Джастин Роберсон. 14 баллов на счету Александра Платунова.

Следующий матч «Самара» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками самарского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча состоится 8 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
02 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
81 : 83
Самара
Самара, Россия
Парма-Пари: Роберсон - 26, Платунов - 14, Антипов - 13, Джеймс - 8, Шейко - 8, Походяев - 6, Диме - 4, Куров - 2, Будин, Перевалов, Попов, Фирсов
Самара: Найт - 22, Риверс - 16, Теодор - 13, Барашков - 9, Лазарев - 9, Гафуров - 7, Риз - 5, Карданахишвили - 2, Зверев, Пичкуров, Чикарев
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