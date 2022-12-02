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Чарльз Баркли: Коби обзывал меня последними словами до пяти утра

Чарльз Баркли: Коби обзывал меня последними словами до пяти утра
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Член Зала славы НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли рассказал, как легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант разозлился на него за критику после проигранного матча в серии плей-офф с «Финикс Санз» (3-4).

«Я был очень зол и сказал, что все действия Коби были полной чушью. Он не бросал в кольцо, а всё время пытался что-то доказать. Если не ошибаюсь, там был всего один бросок за всю вторую половину, это нечто. У него не было партнёров, которые могли бы ему помочь.

Уже после матча он начал писать мне сообщения, обзывал меня в них самыми последними словами. Учитывайте, что мы работаем примерно до половины второго или до двух часов, а он писал мне на протяжении трёх часов, до пяти утра. Я просил его поговорить со мной об этом по телефону, но он просто продолжал меня обзывать», — приводит воспоминания Баркли Fadeaway World.

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