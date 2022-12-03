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Результаты всех матчей Евролиги 2 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 2 декабря, турнирная таблица
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Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла итальянский «Виртус» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 20 очков. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Мам Джайте, в активе которого 15 очков.

В другом матче игрового дня испанский «Реал» одержал победу над «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 18 очков. В составе «Фенербахче» 20 очков набрал Джонатан Мотли.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» переиграл «Жальгирис». Встреча состоялась в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей со счётом 81:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета лучшую результативность показал Кинан Эванс, в активе которого 18 очков.

В заключительном матче игрового дня «Бавария» оказалась сильнее «Маккаби». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кассиус Уинстон, набравший 23 очка. В составе гостей паркета отличился Лоренцо Браун, на счету которого 36 очков.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
02 декабря 2022, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
83 : 74
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Црвена Звезда: Добрич - 20, Вильдоса - 16, Бентил - 12, Митрович - 12, Недович - 5, Холланд - 5, Мартин - 4, Петрушев - 4, Лазич - 3, Маркович - 2, Кузмич, Топич
Виртус Болонья: Джайте - 15, Манньон - 11, Мики - 11, Уимс - 10, Кординье - 7, Пайола - 7, Хэкетт - 6, Белинелли - 4, Лундберг - 2, Бако - 1, Камара
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
02 декабря 2022, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Мотли - 20, Букер - 15, Махмутоглу - 10, Хазер - 7, Эдвардс - 6, Хэйс - 5, Бирсен - 4, Биберович - 2, Калатес - 2, Акпинар, Гейик, Джекири
Реал Мадрид: Муса - 18, Тавареш - 17, Дек - 12, Хезонья - 9, Льюль - 8, Козёр - 7, Уильямс-Госс - 5, Пуарье - 4, Корнели - 3, Родригес - 2, Абальде, Ндиайе
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
02 декабря 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
67 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Эванс - 18, Улановас - 10, Хэйс - 10, Браздейкис - 7, Буткевичюс - 6, Бирутис - 4, Димша - 4, Кавано - 3, Лукошюнас - 3, Шмитс - 2, Гедрайтис, Лекавичюс
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 25, Бэйкон - 19, Уолтерс - 11, Понитка - 9, Папаяннис - 6, Ли - 5, Гудайтис - 4, Калаицакис - 2, Бохоридис, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
02 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
98 : 89
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Уинстон - 23, Харрис - 14, Бонга - 12, Обст - 10, Уолден - 10, Уэйлер-Бэбб - 10, Хантер - 6, Рабит - 5, Ярамаз - 5, Гиллеспи - 3, Вимберг, Ципсер
Маккаби Тель-Авив: Браун - 36, Адамс - 21, Пойтресс - 8, Ди Бартоломео - 7, Колсон - 7, Небо - 6, Мартин - 4, Зив, Коэн, Менко, Соркин, Холлинс
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