Результаты всех матчей Евролиги 2 декабря, турнирная таблица

Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла итальянский «Виртус» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 20 очков. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Мам Джайте, в активе которого 15 очков.



В другом матче игрового дня испанский «Реал» одержал победу над «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 18 очков. В составе «Фенербахче» 20 очков набрал Джонатан Мотли.



В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» переиграл «Жальгирис». Встреча состоялась в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей со счётом 81:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета лучшую результативность показал Кинан Эванс, в активе которого 18 очков.



В заключительном матче игрового дня «Бавария» оказалась сильнее «Маккаби». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кассиус Уинстон, набравший 23 очка. В составе гостей паркета отличился Лоренцо Браун, на счету которого 36 очков.