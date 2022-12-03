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44 очка Энтони Дэвиса позволили «Лейкерс» одолеть «Милуоки»

44 очка Энтони Дэвиса позволили «Лейкерс» одолеть «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась неожиданной победой гостей со счётом 133:129.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Энтони Дэвис, который набрал 44 очка, сделал 10 подборов и 4 передачи. Также стоит отметить легендарного 37-летнего Леброна Джеймса, набравшего 28 очков и сделавшего 8 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе хозяев стал греческий форвард Яннис Адетокунбо (40 очков, 7 подборов и 5 передач). Также стоит отметить разыгрывающего Джру Холидэя. На его счету 28 очков, 6 подборов и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 133
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Холидэй - 28, Миддлтон - 17, Портис - 15, Лопес - 13, Аллен - 8, Коннотон - 8, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Картер, Мамукелашвили, Мэттьюз, Нвора, Хилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 44, Джеймс - 28, Уэстбрук - 15, Уокер - 14, Браун - 9, Беверли - 7, Ривз - 7, Габриэль - 5, Брайант - 4, Джонс, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон, Шрёдер
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