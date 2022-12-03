44 очка Энтони Дэвиса позволили «Лейкерс» одолеть «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась неожиданной победой гостей со счётом 133:129.



Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Энтони Дэвис, который набрал 44 очка, сделал 10 подборов и 4 передачи. Также стоит отметить легендарного 37-летнего Леброна Джеймса, набравшего 28 очков и сделавшего 8 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе хозяев стал греческий форвард Яннис Адетокунбо (40 очков, 7 подборов и 5 передач). Также стоит отметить разыгрывающего Джру Холидэя. На его счету 28 очков, 6 подборов и 9 передач.