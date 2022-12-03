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35 очков Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Мемфис»

35 очков Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Мемфис»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гризллиз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:109.

Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 35 очков и совершивший одиннадцать подборов и восемь передач. В составе «Мемфиса» самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету 28 очков, восемь подборов и три передачи.

Автором дабл-дабла в этом противостоянии, помимо Эмбиида, стал американский лёгкий форвард гостей Тобиас Харрис (21 очко, 11 подборов и 1 передача).

В следующем матче «Мемфис Гризллиз» в гостях сыграет с «Детройт Пистонс», а «Филадельфия Сиксерс» также на выезде сразится с «Хьюстон Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Джексон - 22, Брукс - 17, Альдама - 13, Кларк - 10, Адамс - 9, Кончар - 8, Родди - 7, Джонс - 3, Бейн, Грин, Ларэвиа, Лофтон Мл., Тиллман, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Харрис - 21, Милтон - 17, Мелтон - 13, Ньянг - 7, Коркмаз - 6, Хаус - 5, Такер - 3, Рид - 2, Ли, Макси, Спрингер, Тибулл, Харден, Харрелл, Шэмпени
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