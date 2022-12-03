35 очков Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Мемфис»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гризллиз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:109.



Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 35 очков и совершивший одиннадцать подборов и восемь передач. В составе «Мемфиса» самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету 28 очков, восемь подборов и три передачи.



Автором дабл-дабла в этом противостоянии, помимо Эмбиида, стал американский лёгкий форвард гостей Тобиас Харрис (21 очко, 11 подборов и 1 передача).

В следующем матче «Мемфис Гризллиз» в гостях сыграет с «Детройт Пистонс», а «Филадельфия Сиксерс» также на выезде сразится с «Хьюстон Рокетс».