«Это как сон». Ти Джей Уоррен вернулся на паркет после двухлетнего перерыва

Форвард «Бруклин Нетс» Ти Джей Уоррен поделился эмоциями от возвращения на паркет после двухлетнего перерыва.

Сегодня, 3 декабря, в матче с «Торонто Рэпторс» (114:105) Уоррен дебютировал в сезоне. Он начал игру со скамейки запасных и провёл на паркете 16 минут и 38 секунд, за которые успел набрать 10 очков, совершить четыре подбора и сделать один перехват.

«Я говорил кому-то на трибунах, что это было как сон. Как только я вышел на площадку, меня словно осенило: «Вау, этот момент действительно настал»… Было очень круто вновь сыграть в баскетбол и посоревноваться с парнями», — сказал Уоррен на пресс-конференции после матча.

Из-за травм Ти Джей не принимал участия в матчах с декабря 2020 года.

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