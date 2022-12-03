Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это как сон». Ти Джей Уоррен вернулся на паркет после двухлетнего перерыва

«Это как сон». Ти Джей Уоррен вернулся на паркет после двухлетнего перерыва
Комментарии

Форвард «Бруклин Нетс» Ти Джей Уоррен поделился эмоциями от возвращения на паркет после двухлетнего перерыва.

Сегодня, 3 декабря, в матче с «Торонто Рэпторс» (114:105) Уоррен дебютировал в сезоне. Он начал игру со скамейки запасных и провёл на паркете 16 минут и 38 секунд, за которые успел набрать 10 очков, совершить четыре подбора и сделать один перехват.

«Я говорил кому-то на трибунах, что это было как сон. Как только я вышел на площадку, меня словно осенило: «Вау, этот момент действительно настал»… Было очень круто вновь сыграть в баскетбол и посоревноваться с парнями», — сказал Уоррен на пресс-конференции после матча.

Из-за травм Ти Джей не принимал участия в матчах с декабря 2020 года.

Новость по теме
Кевин Дюрант жёстко отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022