Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант жёстко отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли

Кевин Дюрант жёстко отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли
Комментарии

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал слова члена Зала славы НБА, а ныне известного эксперта Чарльз Баркли, который назвал его неуверенным в себе человеком.

«Мне действительно нравится Кевин, я считаю его потрясающим игроком. Чувствую, что он действительно великий человек, но в некоторых случаях он бывает не уверен в себе. Понимаете, он начинает злиться, когда ему твердят, что он должен выиграть чемпионат, не играя за «Голден Стэйт Уорриорз», — заявил ранее Баркли.

«Думаю, он показывает неуверенность в себе, когда выступает по телевизору и пытается уколоть мой мужской характер. У этого клоуна нет никакого права говорить о боге. У нас никогда не было настоящего человеческого взаимодействия… Продолжай, ха-ха», — ответил Дюрант в своих социальных сетях.

Новость по теме
Кайри Ирвинг восторженно высказался об игре Кевина Дюранта

«Как работает это дерьмо»? Дюрант зарегистрировался в TikTok.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022