Кевин Дюрант жёстко отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал слова члена Зала славы НБА, а ныне известного эксперта Чарльз Баркли, который назвал его неуверенным в себе человеком.
«Мне действительно нравится Кевин, я считаю его потрясающим игроком. Чувствую, что он действительно великий человек, но в некоторых случаях он бывает не уверен в себе. Понимаете, он начинает злиться, когда ему твердят, что он должен выиграть чемпионат, не играя за «Голден Стэйт Уорриорз», — заявил ранее Баркли.
«Думаю, он показывает неуверенность в себе, когда выступает по телевизору и пытается уколоть мой мужской характер. У этого клоуна нет никакого права говорить о боге. У нас никогда не было настоящего человеческого взаимодействия… Продолжай, ха-ха», — ответил Дюрант в своих социальных сетях.
«Как работает это дерьмо»? Дюрант зарегистрировался в TikTok.
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