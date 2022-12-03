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«Это что-то новенькое». Джордан Пул получил технический фол за празднование точного броска

«Это что-то новенькое». Джордан Пул получил технический фол за празднование точного броска
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказался о решении судей выписать ему технический фол за празднование трёхочкового попадания от Клэя Томпсона в матче с «Чикаго Буллз» (119:111).

За шесть минут до окончания четвёртой четверти Пул поднялся со скамейки запасных и заранее стал двигаться в направлении боковой линии. В момент попадания броска в корзину Джордан немного зашёл на игровую площадку с поднятой вверх рукой и вернулся обратно. Судьи посчитали это нарушением и наказали защитника техническим фолом.

«Они сказали, что я был в этот момент на площадке, но я такого точно не помню. Похоже, это что-то новенькое. Я не знаю, когда они начали за этим следить. Мы привносим энергию на скамейке запасных. Это был хороший бросок, и я был в паре сантиметров от скамейки», — цитирует Пула Yahoo Sports.

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