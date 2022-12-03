«Он был великим человеком и спортсменом». Едешко — о смерти Жармухамедова

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Иван Едешко прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Алжана Жармухамедова, который на 79-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни.

«Он был великим человеком и спортсменом. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был. Если взять олимпийскую сборную 1972 года, там были представлены шесть разных национальностей, и нас осталось только трое. Один литовец, Модестас Паулаускас, другой — украинец Анатолий Поливода, и я», — цитирует Едешко ТАСС.

Алжан Жармухамедов — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (Германия), бронзовый призёр ОИ-1976 в Монреале (Канада), двукратный призёр чемпионатов мира (1970, 1978), трёхкратный чемпион Европы (1967, 1971, 1979), 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.