Богдан Богданович: фанаты заставили меня волноваться как маленького ребёнка

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович поделился эмоциями от возвращения на паркет, выразив благодарность фанатам за поддержку и тёплый приём. Игрок пропустил старт сезона, восстанавливаясь после операции на колене, которую перенёс в июне.

Сегодня, 3 декабря, он принял участие в матче с «Денвер Наггетс» (117:109) и набрал пять очков.

«Вау! Приятно вернуться в команду! Фанаты «ястребов», я действительно не ожидал такого приёма. Вы заставили меня волноваться как маленького ребёнка, когда я выходил на площадку. Спасибо вам огромное за любовь и уважение, которые вы проявили ко мне сегодня вечером! До следующей встречи!» — написал Богданович в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне сербский баскетболист принял участие в 65 матчах, набирая в среднем за игру 15,1 очка, делая четыре подбора и три результативные передачи.

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