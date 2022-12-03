Богдан Богданович: фанаты заставили меня волноваться как маленького ребёнка

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович поделился эмоциями от возвращения на паркет, выразив благодарность фанатам за поддержку и тёплый приём. Игрок пропустил старт сезона, восстанавливаясь после операции на колене, которую перенёс в июне.
Сегодня, 3 декабря, он принял участие в матче с «Денвер Наггетс» (117:109) и набрал пять очков.
«Вау! Приятно вернуться в команду! Фанаты «ястребов», я действительно не ожидал такого приёма. Вы заставили меня волноваться как маленького ребёнка, когда я выходил на площадку. Спасибо вам огромное за любовь и уважение, которые вы проявили ко мне сегодня вечером! До следующей встречи!» — написал Богданович в своих социальных сетях.
В прошлом сезоне сербский баскетболист принял участие в 65 матчах, набирая в среднем за игру 15,1 очка, делая четыре подбора и три результативные передачи.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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