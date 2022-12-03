«Даллас» на выезде оказался сильнее «Нью-Йорка», у Дончича 30 очков

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очереднгой матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Даллас Маверикс». Матч завершился победой гостей со счётом 121:100.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков и совершивший 8 подборов. 28 баллов на свой счёт записал Тим Хардуэй-младший.
В составе хозяев паркета 24 очка на свой счёт записал Джулиус Рэндл. Ещё 23 балла на счету Иммануэля Куикли.
«Нью-Йорк Никс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. «Даллас Маверикс» одержал лишь вторую победу в последних семи матчах.
В следующем матче «Нью-Йорк» встретится на домашнем паркете с «Кливленд Кавальерс», а «Даллас» дома сыграет с «Финикс Санз».
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