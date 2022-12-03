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«Даллас» на выезде оказался сильнее «Нью-Йорка», у Дончича 30 очков

«Даллас» на выезде оказался сильнее «Нью-Йорка», у Дончича 30 очков
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очереднгой матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Даллас Маверикс». Матч завершился победой гостей со счётом 121:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков и совершивший 8 подборов. 28 баллов на свой счёт записал Тим Хардуэй-младший.

В составе хозяев паркета 24 очка на свой счёт записал Джулиус Рэндл. Ещё 23 балла на счету Иммануэля Куикли.

«Нью-Йорк Никс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. «Даллас Маверикс» одержал лишь вторую победу в последних семи матчах.

В следующем матче «Нью-Йорк» встретится на домашнем паркете с «Кливленд Кавальерс», а «Даллас» дома сыграет с «Финикс Санз».

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Куикли - 23, Барретт - 13, Брансон - 13, Гримс - 9, Роуз - 4, Топпин - 4, Михайлюк - 3, Робинсон - 2, Симс - 2, Хартенштайн - 2, Макбрайд - 1, Арчидиаконоу, Джеффрис, Килс, Реддиш, Фурнье
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Хардуэй-младший - 28, Динвидди - 17, Клебер - 13, Баллок - 10, Грин - 7, Пауэлл - 6, Харди - 5, Финни-Смит - 3, Макги - 2, Вуд, Дав. Бертанс, Дорси, Нтиликина, Пинсон, Райт, Уокер
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