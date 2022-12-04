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Скотти Пиппен назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Скотти Пиппен назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА
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Член Зала славы, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» легендарный баскетболист Скотти Пиппен назвал лучшую стартовую пятёрку в истории лиги.

«В стартовую пятёрку я бы взял себя, Майкла Джордана, Денниса Родмана и ещё двух любых игроков. Например, Тони Кукоча и Рона Харпера. Думаю, это величайшая команда за всю историю лиги», — приводит слова Пиппена the Spun.

Многие эксперты называют именно эту пятёрку величайшей командой всех времён. В сезоне-1995/1996 в составе «Чикаго Буллз» они показали лучший на тот момент рекорд в истории НБА, выиграв 72 игры при всего лишь 10 поражениях, и стали чемпионами лиги.

Скотти Пиппен также является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США.

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