Кевин Гарнетт назвал пятёрку лучших центровых за всю историю НБА

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал пятёрку лучших тяжёлых форвардов за всю историю лиги.

В список звёздного баскетболиста вошли Рашид Уоллес, легенда «Сан-Антонио Спёрс» и пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, Карл Мэлоун, который знаменит выступлениями за «Юту Джаз», 11-кратный участник Матча звёзд Чарльз Баркли и Крис Уэббер.

«Если говорить по опыту, то я всегда ставил Шида Уоллеса выше Тима Данкана, просто потому, что Шид был таким же высоким, как и я. Он мог делать вещи, на которые я был неспособен. С Карлом Мэлоуном было всегда трудно, потому что он был физически крепким игроком. Я включил в пятёрку Чарльза Баркли за его хитрость. Он доминировал во времена старых правил. Ну и ещё одним достойным форвардом является Крис Уэббер», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

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