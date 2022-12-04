Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон выбрал претендента на звание самого ценного игрока

Мэджик Джонсон выбрал претендента на звание самого ценного игрока
Комментарии

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон выразил уверенность, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис имеет хорошие шансы стать самым ценным игроком лиги в сезоне-2022/2023.

«Если Энтони Дэвис из «Лейкерс» продолжит играть так же, как в последних восьми матчах, набирая в среднем 32 очка и 15 подборов, и не получит травму, то я не сомневаюсь, что к концу сезона он станет самым ценным игроком НБА», — написал Джонсон в своих социальных сетях.

Напомним, «Лейкерс» в своём последнем матче победили «Милуоки Бакс» со счётом 133:129. Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка, сделав 10 подборов и отдав четыре передачи.

Новость по теме
Леброн прокомментировал 44 очка Энтони Дэвиса в матче с «Милуоки»

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022