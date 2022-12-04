Мэджик Джонсон выбрал претендента на звание самого ценного игрока
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон выразил уверенность, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис имеет хорошие шансы стать самым ценным игроком лиги в сезоне-2022/2023.
«Если Энтони Дэвис из «Лейкерс» продолжит играть так же, как в последних восьми матчах, набирая в среднем 32 очка и 15 подборов, и не получит травму, то я не сомневаюсь, что к концу сезона он станет самым ценным игроком НБА», — написал Джонсон в своих социальных сетях.
Напомним, «Лейкерс» в своём последнем матче победили «Милуоки Бакс» со счётом 133:129. Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка, сделав 10 подборов и отдав четыре передачи.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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