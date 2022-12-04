ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв в овертайме УНИКС

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9 ОТ). Для армейцев это 14-я победа кряду на турнире.



Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Дэрил Мэйкон, набравший 22 очка. 19 очков записал на свой счёт Ненад Димитриевич. В составе ЦСКА лучшую результативность продемонстрировал Алексей Швед (25 очков), у Каспера Уэйра — 22 очка.

ЦСКА и УНИКС уже встречались в этом сезоне Единой лиги ВТБ 10 ноября — тогда армейцы оказались сильнее своего соперника со счётом 92:79.

Следующий матч УНИКС проведёт 7 декабря на выезде. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея», начало противостояния — в 15:30 мск. ЦСКА в следующем туре сыграет в гостях с «Минском». Встреча состоится 9 декабря, начало — в 20:00 мск.