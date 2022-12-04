Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв в овертайме УНИКС

ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв в овертайме УНИКС
Комментарии

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9 ОТ). Для армейцев это 14-я победа кряду на турнире.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Дэрил Мэйкон, набравший 22 очка. 19 очков записал на свой счёт Ненад Димитриевич. В составе ЦСКА лучшую результативность продемонстрировал Алексей Швед (25 очков), у Каспера Уэйра — 22 очка.

ЦСКА и УНИКС уже встречались в этом сезоне Единой лиги ВТБ 10 ноября — тогда армейцы оказались сильнее своего соперника со счётом 92:79.

Следующий матч УНИКС проведёт 7 декабря на выезде. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея», начало противостояния — в 15:30 мск. ЦСКА в следующем туре сыграет в гостях с «Минском». Встреча состоится 9 декабря, начало — в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 декабря 2022, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
93 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Мэйкон - 22, Димитриевич - 19, Рейнольдс - 16, Браун - 13, Ильницкий - 11, Жбанов - 6, Хантер - 4, Зайцев - 2, Забелин, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
ЦСКА: Швед - 25, Уэйр - 22, Жан-Шарль - 16, Милутинов - 11, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Мур - 3, Давидовац - 2, Карпенко, Комолов, Руженцев, Ухов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022