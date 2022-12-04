«Настоящая битва». Райкович отреагировал на победу ЦСКА в матче с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (95:93 ОТ).
«Это была настоящая битва и долгожданная встреча лидеров чемпионата. Матч получился очень тяжёлым для обеих команд, но игроки подарили болельщикам много зрелищных моментов, эмоций, а также не разочаровали в плане самоотдачи и качества игры. Вы видели, сколько раз за матч мы думали, что исход встречи уже определён, но УНИКС каждый раз возвращался точными трёхочковыми в решающие моменты. Горжусь своими игроками, которые оказались сильнее, выстояли в такой тяжёлой гостевой атмосфере в матче с отличным соперником и заслужили лучший старт в истории нашего клуба из 14 побед подряд», — приводит слова Райковича пресс-служба клуба.
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