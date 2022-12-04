«Зенит» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» на своей площадке принимал «Астану» из Казахстана. Счёт встречи — 88:66 в пользу хозяев.
«Зенит» выиграл все четыре четверти. Основной отрыв команда обеспечили себе во второй десятиминутке, которую подопечные Хавьера Паскуаля выиграли со счётом 31:14.
Самым результативным игроком встречи стал Майкл Майерс, который записал на свой счёт 17 очков. В составе «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Томас Эртель — 16 очков.
Следующий матч санкт-петербургская команда также проведёт дома. 8 декабря «Зенит» примет «Парму-Пари». «Астана» на выезде встретится с МБА.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 декабря 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
88 : 66
Астана
Астана, Казахстан
Зенит: Эртель - 16, Томассон - 11, Соломон - 10, Хомсли - 10, Захаров - 8, Карасёв - 8, Томпкинс - 7, Моня - 5, Торопов - 4, Клименко - 3, Топтунов - 3, Фридзон - 3
Астана: Майерс - 17, Аксёнов - 16, Балашов - 10, Марчук - 9, Мурзагалиев - 6, Майдекин - 3, Щербак - 3, Марчук - 2, Нефф, Оразбеков
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