«Зенит» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» на своей площадке принимал «Астану» из Казахстана. Счёт встречи — 88:66 в пользу хозяев.

«Зенит» выиграл все четыре четверти. Основной отрыв команда обеспечили себе во второй десятиминутке, которую подопечные Хавьера Паскуаля выиграли со счётом 31:14.

Самым результативным игроком встречи стал Майкл Майерс, который записал на свой счёт 17 очков. В составе «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Томас Эртель — 16 очков.

Следующий матч санкт-петербургская команда также проведёт дома. 8 декабря «Зенит» примет «Парму-Пари». «Астана» на выезде встретится с МБА.