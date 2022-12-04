«Соперники сыграли в конце лучше». В УНИКСе отреагировали на поражение в матче с ЦСКА
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (93:95 ОТ).
«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. Это был сложный матч. У нас был шанс на победу, но соперники сыграли лучше в заключительной четверти и овертайме, заслуженно победив», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.
Также результат игры прокомментировал защитник казанской команды Ненад Дмитриевич:
«Это был очень сложный матч против лучшей команды чемпионата на сегодняшний день. Знали, что нам предстоит настоящая битва. Мы продемонстрировали солидную игру, однако результат встречи сложился из нюансов в концовке. Сегодня мы проиграли, но впереди еще будут матчи с ЦСКА, в которых мы постараемся взять реванш».
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