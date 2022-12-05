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«Сан-Антонио» проиграл «Финиксу», «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Денвера»

«Сан-Антонио» проиграл «Финиксу», «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Денвера»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» встречался с «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 133:95.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Ещё по 20 баллов набрали Микал Бриджес и Девин Букер.

В составе «Сан-Антонио» отличился Келдон Джонсон, набравший 27 очков. Ещё 14 баллов на счету Девина Васселла.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 00:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 133
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Васселл - 14, Бэйтс-Диоп - 12, Джонс - 10, Брэнэм - 8, Бэсси - 5, Джонсон - 5, Дьенг - 5, Коллинс - 4, Лэнгфорд - 3, Роби - 2, Барлоу, Макдермотт, Пёлтль, Ричардсон, Сохан, Уэсли
Финикс Санз: Эйтон - 25, Бриджес - 20, Букер - 20, Шарич - 17, Ландейл - 12, Шамет - 10, Окоги - 9, Уэйнрайт - 8, Ли - 5, Пэйн - 5, Бийомбо - 2, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Крэйг, Пол

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Ньюй-Орлеане и завершиалсь победой хозяев со счётом 121:106. В составе победителей отличился Хосе Альварадо, набравший 38 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Зайон Уильямсон. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов оформил Никола Йокич.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
121 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 38, Уильямсон - 25, Валанчюнас - 13, Мёрфи - 12, Эрнангомес - 12, Макколлум - 7, Грэм - 5, Нэнс - 4, Маршалл - 3, Дэниэлс - 2, Джонс, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Гордон - 19, Маррей - 18, Браун - 13, Смит - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Джордан - 5, Рид - 3, Уайт - 2, Браун, Гиллеспи, Грин, Ннаджи, Портер, Уотсон, Хиланд, Чанчар
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