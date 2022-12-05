«Сан-Антонио» проиграл «Финиксу», «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Денвера»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» встречался с «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 133:95.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Ещё по 20 баллов набрали Микал Бриджес и Девин Букер.
В составе «Сан-Антонио» отличился Келдон Джонсон, набравший 27 очков. Ещё 14 баллов на счету Девина Васселла.
В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Ньюй-Орлеане и завершиалсь победой хозяев со счётом 121:106. В составе победителей отличился Хосе Альварадо, набравший 38 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Зайон Уильямсон. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов оформил Никола Йокич.
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